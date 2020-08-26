Son dakika haber! Muğla'da tüp bebek merkezi açıldı - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, çocuk sahibi olamayan çiftlere umut ışığı olacak tüp bebek merkezi hizmete açıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile hizmet vermeye başlayan merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tavlı, tüp bebek merkezinin Muğla halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise tüp bebek merkezi ünitesinin, ileri teknolojiye sahip ekip ve donanımıyla çocuk sahibi olamayan çiftlere umut ışığı olacağını söyledi.

Hasta kabulüne başlayan merkezde tedavi olmak için 300 başvuru yapıldığını belirten Gökcan, merkezin açılması için yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığından yaklaşık 3 milyon lira ödenek aktarıldığını ifade etti.

Merkezin Muğla için çok önemli olduğunu belirten Gökcan, "Bu açılış benim için ve Muğla'da yaşayan kadınlarımız için çok önemli. Bugüne kadar Muğlalı hemşehrilerimiz tüp bebek tedavisi için İzmir'e veya çevre illere gidiyorlardı." dedi.

Gökcan, tüp bebek merkezinde kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, histoloji ve embriyoloji branşlarından öğretim üyelerinin görev yapacağını vurgulayarak, merkezin maddi imkansızlık içerisinde olup çocuk sahibi olmayı arzulayan aileler için umut olduğunu dile getirdi.