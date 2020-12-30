Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Soruşturma kapsamında ayrıca 13 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı, adreselerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Muğla 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

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