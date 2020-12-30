Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı, adreselerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca 13 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika