Son dakika haber: MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 12 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber: MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 12 GÖZALTI

09.09.2022 14:42

Son dakika haberleri... MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatla yakalanan 12 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatla yakalanan 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelileri 3 aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından geçen 6 Eylül'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sakin şehir unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, kokain, ketamin, bonzai, sihirli mantar, 6 öğütme aparatı, 3 hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 sentetik ecza hap, 41 uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 kullanma aparatı, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 11 cep telefonu, 4 flaş bellek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 12 GÖZALTI - Son Dakika

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