Son dakika haber... Muğla'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Suriyeli sınır dışı edildi, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda giriş yasağı olan Suriye uyruklu B.H'nin (32) Kumluova Mahallesi'nde bulunduğunu, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, B.H. ile Suriye uyruklu B.A, S.M. ile H. G. ve A. M. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, ruhsatsız av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu B.H, B.A, S.M. savcılık talimatıyla sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. H.G. ile A.M. de ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.