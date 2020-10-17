Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Fethiye'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.