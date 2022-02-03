Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Datça Grup Amirliği ekipleri, M.Ö, E.T ve S.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir süre takip edilen şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda 14 paket içerisinde 360 gram esrar ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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