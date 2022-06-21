Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

21.06.2022 08:00
Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika haberleri: MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Haziran tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 29 gram kubar esrar, 96 gram metamfetamin, 155 gram kokain, 5 sentetik ecza, 27 gram eroin, 6 ecstasy, 30 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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