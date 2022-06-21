MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Haziran tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 29 gram kubar esrar, 96 gram metamfetamin, 155 gram kokain, 5 sentetik ecza, 27 gram eroin, 6 ecstasy, 30 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika