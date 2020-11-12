Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak"tan adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Muğla 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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