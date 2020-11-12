Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak"tan adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika