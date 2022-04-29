Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

29.04.2022 17:43
Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Muğla'nın Marmaris ilçesinde valizinde ve üstünde 4 kilo 250 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde valizinde ve üstünde 4 kilo 250 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Çetibeli yol kontrol noktasında yapılan uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yolculardan O.K'nin üzerinde ve valizinde 4 kilo 250 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan O.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Marmaris, Esrar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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