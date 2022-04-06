Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

06.04.2022 18:04
Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.Ş'nin (40) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu, Narkotik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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