Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.Ş'nin (40) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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