Yasa dışı silah bulunduran 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Yasa dışı silah bulunduran 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Fethiye ve Marmaris ilçelerinde yasa dışı silah bulunduran 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Fethiye ve Marmaris ilçelerinde yasa dışı silah bulunduran 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 4 kişinin ikametlerine mahkeme kararıyla arama yapıldı. Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 56 tabanca mermisi, 2 standart dışı kısa namlulu av tüfeği, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Marmaris ilçesinde de bir şüphelinin evinde yapılan armada 2 ruhsatsız tabanca ve 45 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheliler, haklarında Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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