Son dakika haber... Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Kalp Merkezi" unvanını kazandı - Son Dakika

Son dakika haber... Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Kalp Merkezi" unvanını kazandı

07.02.2021 15:41
Son dakika haber... Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1,5 yılda gerçekleştirilen 3 bini aşkın anjiografik işlem, 1200 stent ve 200'ü aşkın baypas cerrahisi operasyonuyla "Kalp Merkezi" unvanını kazandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1,5 yılda gerçekleştirilen 3 bini aşkın anjiografik işlem, 1200 stent ve 200'ü aşkın baypas cerrahisi operasyonuyla "Kalp Merkezi" unvanını kazandı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ile AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesini ziyaret etti.

Ziyarette, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ile Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Buğra Harmandar, merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Togan, kalp merkezi bünyesinde Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Kardiyolojisi, 2 Kataterizasyon ve Koroner Anjiografi Laboratuvarı, 3 Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi, 8 yataklı üçüncü basamak Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakımı ve 12 yataklı ikinci basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi bulunduğunu söyledi.

Pediatrik ve kompleks yenidoğan açık kalp ameliyatları açısından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünün referans hastane olduğunu belirten Togan, yenidoğan ve kompleks pediatrik açık kalp ameliyatları için çevre illerden başvuran hastaları kabul ederek açık kalp ameliyatları gerçekleştirmektedir." dedi.

Kalp Merkezinin Muğla için hayırlı olmasını dileyen Vali Tavlı ise "Hizmetlerin Muğla'ya kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, Bakanlık yetkililerine ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tavlı ve beraberindekiler merkezin personeliyle de bir süre sohbet etti.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Muğla, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Kalp Merkezi' unvanını kazandı - Son Dakika


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