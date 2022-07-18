Son dakika haber | Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haber | Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı

18.07.2022 23:46
Son dakika haber | Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı

Bir son dakika haberine göre Muğla Valiliği, il genelinde hafta boyunca sürecek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Muğla Valiliği, il genelinde hafta boyunca sürecek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde içinde bulunulan haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvette olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre kentte orman yangını riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerektiği kaydedildi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

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Kaynak: AA

Muğla Valiliği, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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