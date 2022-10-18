Son dakika haberleri | Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

18.10.2022 17:18

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Bodrum'un yanı sıra İstanbul, Balıkesir ve İzmir'de belirlenen 21 adrese 105 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suç örgütüne üye oldukları öne sürülen 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda suçtan kazanıldığı değerlendirilen 57 bin avro, 13 bin dolar, 19 bin lira, ruhsatsız tabanca, dürbün, telsiz ve bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, 2 motor yat, bot ve lüks araca el koydu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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