Son dakika haber: Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında İstanbul, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce, 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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