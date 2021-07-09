Son dakika haber! Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zanlılardan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti

Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede

Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş