Son dakika haber... Muğla'nın "Deli Memet" rüzgarıyla aroma kazanan susamına Çin ve Japonya'dan büyük talep - Son Dakika

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde, bölgeye özgü aroma kazanan susama, Japonlar ve Çinliler ilgi gösteriyor.

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Gökova Körfezi kıyısında hasadına başlanan susam, fiyatıyla üreticisini mutlu etti. Özellikle Japonya ve Çin başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden üretilen susama yoğun talep geliyor. Gökova Körfezi'nden esen ve "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyotla aroma kazanan susama gelen talebe, üreticiler yetişmekte güçlük çekiyor.