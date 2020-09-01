Son dakika haber | Muğla Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşları yangınlara karşı uyarıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Muğla Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşları yangınlara karşı uyarıyor

Son dakika haberine göre Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarıcı mesajların yer aldığı broşürler dağıtıyor.

Son dakika haber | Muğla Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşları yangınlara karşı uyarıyor, System.String[]

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarıcı mesajların yer aldığı broşürler dağıtıyor.

Özellikle piknik ve mangal ateşinden çıkan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bölge Müdürlüklerine gönderilen uyarıcı ve bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90'nın insan kaynaklı olduğunu dikkat çekerek, özellikle piknik ve mangal ateşi konusunda hazırlanan broşürlerin vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü' nde köy kahveleri, piknik yerleri ve polis kontrol noktalarında broşürler görevli personeller tarafından vatandaşlara dağıtılıyor. İki farklı içerikte hazırlanan broşürlerin ön yüzlerinde, "Mangal, semaver ve kamp ateşimizi müsaade edilen yerlerde yakalım. Ormanlarımızı yangınlardan koruyalım", "Semaver keyfimiz kederimiz olması", "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır" ibareleri bulunuyor. Yine broşürlerin öz yüzlerinde Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve Alo 112 Acil Çağrı Merkezi numaraları yer alıyor.

Her iki broşürün arka kısmında ise ormanlık alanlarda dikkat edilecek hususlar görseller eşliğinde sıralanırken, bu kısımda ormanda ateş yakılmaması, doğaya cam şişe-bardak atılmaması, sönmemiş sigara izmariti atılmaması, rüzgarlı ve kuru günlerde kesinlikle ateş yakılmaması konularında uyarılar yer alıyor.

Broşürde son olarak kuralların uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve cezalar ayrıntılı şekilde belirtiliyor. Buna göre ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, yaktığı ateşi söndürmeden bırakmak, ormana sönmemiş sigara izmariti atmak, anız ateşi yakmak konularında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanıyor. Dikkatsizlik sonucu orman yangınına sebep olmanın cezası 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve para cezası, kasten orman yakmanın cezası 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve adli para cezası, devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti (terör amaçlı) orman yakmanın cezası ise müebbet hapis, şeklinde orman yangınlarıyla ilgili ceza ve yaptırımların yer aldığı bilgiler bulunuyor. - MUĞLA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muğla Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşları yangınlara karşı uyarıyor - Son Dakika

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