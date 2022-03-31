Son dakika haber! Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

31.03.2022 22:11
Son dakika haber! Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla'nın Bodrum ve Ula ilçeleri ile Aydın'da belirlenen 11 adresi eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen operasyonda, şüpheliler H.K, A.H, H.K, S.U, Ö.Ç, Y.O, S.K, E.M, Ü.A.Ö, C.T. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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