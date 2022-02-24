Son dakika haber! Muğla ve İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Muğla ve İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 tutuklama

24.02.2022 18:57
Son dakika haber! Muğla ve İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haber... MUĞLA merkezli, polisin 2 ilde eş zamanlı düzenlediği sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

MUĞLA merkezli, polisin 2 ilde eş zamanlı düzenlediği sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla ve İzmir'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine, geçen 22 Şubat sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şişe sahte içki, 30 litre el yapımı votka, 15 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, 1 alkolmetre, 8 bin içki şişesi etiketi, 7 alkol aroması, 270 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 32 tabanca mermisi, 1 uçaksavar mermisi ve 1 dedektör ele geçirildi. Şüpheliler A.E., K.E., M.Ş. ve C.D. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.


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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Muğla ve İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Muğla ve İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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