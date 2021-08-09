Muğla'da 29 Temmuz günü başlayan ve bazı bölgelerde Aydın'a da sıçrayan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda zaman 15'e kadar ulaşan yangın sayısının 5'e kadar düştüğü bu yangınlara da söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Her sabah günün ilk ışıkları ile bölgedeki yangın bölgelerine ilişkin detaylı rapor sunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri devam eden yangınlara ilişkin raporunda; "Milas yangınında Yeniköy hattında tütmeler vardı. Sabah ilk gelen görüntülerde hava araçları karadan ulaşımı olmayan bu noktalara sabahın ilk ışıkları ile beraber yoğun bir şekilde su attılar ve atmaya devam ediyorlar.

Muğla merkez yılanlı bölgesinde devam eden yangının Şenyayla köyü ve Yılanlı'ya doğru olan hatlarında tütmeler devam ediyor. hava araçları bu noktalara su atıyor

Yatağan Hacıveliler köyünde başlayan daha sonra Çin'e istikametine geçen ve 2 ilçe sınırında etkili olan yangında tütmeler devam ediyor. Köyceğiz yangı Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve Sarp yamaçlarda yanmalar devam ediyor. Yangın şu an itibariyle özellikle Şeytan Deresi Kanyonu olarak bilinen bölgede devam ediyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız hava araçları bu bölgelere müdahale ediyor. Muğla bölgesindeki yangınlar için bugün 38 helikopter ve 4 uçak görev yapıyor" denildi.

(İbrahim Kılınç - Uğur Eser/İHA)