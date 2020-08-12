(MUĞLA)Yunanlıların ateş açtığı ABD bayraklı teknenin batışının görüntüleri ortaya çıktı

MUĞLA - Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulunduğu teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvelik ekipleri tarafından ateş açılması sonrası 2'si Türk birisi Sure uyruklu üç kişi yaralanmıştı. Bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik Dalış timi sevk edilmişti. Yaralanan üç kişi Türk karasularına girdikten sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 112 sağlık ekiplerinin de müdahalesi ile kurtarılarak Marmaris'e getirilmişti.

Yaralılardan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Abdol Kedura'nın kolu kırık, 36 yaşındaki Tarhan Yaşlı ise hafif yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. 46 yaşındaki Türk vatandaşı Oğuzhan Türkcan ise yüzünde oluşan hasar nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından önce ateş edilerek yaralanan ve ardından ölüme terk edilen ikisi Türk üç kişinin bulunduğu özel tekne Sahil Güvenlik botuna yedeklenmesine rağmen isabet eden kurşun izleri nedeniyle su alarak battı. Özel teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından açılan ateş sonrası sol kolundan yaralanan Suriye Uyruklu Muhammed Abdol Kedura ve yüzüne mermi isabet eden Türk vatandaşı Oğuzhan Türkcan'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından başlatılan adli tahkikat devam ediyor.