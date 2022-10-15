Son dakika haber | Muhammed bin Selman ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Muhammed bin Selman ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi

15.10.2022 13:32
Son dakika haber | Muhammed bin Selman ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Riyad'ın Kiev'e 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Riyad'ın Kiev'e 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman ve Zelenski telefonda görüştü.

Veliaht Prens Bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararın lehine oy kullanmasının, BM antlaşması ve uluslararası hukukta belirlenen ilkelere bağlılığı desteklemesinden kaynaklandığını belirtti.

Devletlerin egemenliğine saygı, iyi komşuluk ilkeleri ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine vurgu yapan Bin Selman, ülkesinin gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunacak her şeyi desteklediğini ve arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olduklarını aktardı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski görüşmede BM Genel Kurulu kararının lehine oy kullandıkları için teşekkürlerini iletti.

Krize bir çözüm bulma amaçlı arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olması nedeniyle teşekkürlerini dile getiren Zelenski, ayrıca Bin Selman'ı Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek üzere atanması dolayısıyla tebrik etti.

Zelenski, Suudi Arabistan'ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens'e teşekkür etti ve minnettarlığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Zelenskiy, Ukrayna'nın 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirtti Zelenskiy, Ukrayna'nın 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirtti Belarus, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacak Belarus, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacak
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muhammed bin Selman ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:24 Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
13:54 Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
13:32 Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
13:27 Madende can veren işçiyle ilgili kahreden detay! Arkadaşının yerine çalışıyormuş
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:41 Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
12:33 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:49 Dünya liderlerinden maden faciası için taziye mesajları! En dikkat çeken paylaşım Yunanistan'dan geldi
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 14:55:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Muhammed bin Selman ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement