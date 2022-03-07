Son dakika haber: Muharrem İnce'nin Uşak'ta yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Muharrem İnce'nin Uşak'ta yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı

07.03.2022 17:30
Son dakika haber: Muharrem İnce'nin Uşak'ta yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Uşak'ta yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Uşak'ta yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Muharrem İnce'nin avukatı Semra Yıldız, İnce'nin suç kastının bulunmadığını, suçun unsurlarının oluşmadığını iddia ederek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Azat Kolbasar ise konuşma içeriğine bakıldığında kullanılan ifadelerin hakaret içerdiğini ileri sürerek, İnce'nin cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın davaya konu olan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhatap aldığının açık olduğunu savunarak, "Bu ifadelerin eleştiri sınırları içerisinde, düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerini kullandı.

Savcı, İnce'nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İnce'nin avukatı Yıldız, mütalaaya ilişkin ek süre istedi. Talebi dikkate alan hakim, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Muharrem İnce'nin, CHP milletvekili olduğu 2016'da, partinin Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 Eylül 2020'de Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

İnce, davaya ilişkin 22 Şubat'ta Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarak savunma yapmıştı. İnce, savunmasında, sözlerinin arkasında olduğunu bildirmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Savcı, Muharrem İnce'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi Son dakika haber! Savcı, Muharrem İnce'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Savcı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Muharrem İnce'nin Uşak'ta yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:40:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Muharrem İnce'nin Uşak'ta yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement