Son dakika haber: Muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu

30.03.2022 13:28

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'da 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak çalışan Selim Güney (43), evinin banyosunda ölü bulundu.

ANTALYA'da 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak çalışan Selim Güney (43), evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 18 Sokak'ta, katlı binanın 2'nci katındaki meydana geldi. Bir otelde muhasebe müdürü olarak çalışan Selim Güney, eşi Zehra Güney tarafından banyoda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Güney'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Güney'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bir çocuk babası Güney'in cenazesinin, işlemlerin ardından Manisa'da toprağa verileceği belirtildi.


Son dakika haber: Muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu
Son dakika haber: Muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu
Son dakika haber: Muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Muhasebe müdürü banyoda ölü bulundu - Son Dakika
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