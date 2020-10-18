Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu

18.10.2020 10:28

10 yıl önce bir kamu kurumunda saha mühendisliği yapan girişimci, tesadüfen tanıştığı Lion isimli bir İtalyan'ın yönlendirmesiyle mesleğini bırakıp, öğrendiği elma yetiştiriciliği işine girdi.

10 yıl önce bir kamu kurumunda saha mühendisliği yapan girişimci, tesadüfen tanıştığı Lion isimli bir İtalyan'ın yönlendirmesiyle mesleğini bırakıp, öğrendiği elma yetiştiriciliği işine girdi. Memleketi Elazığ'da bodur elma bahçesi kuran Murat Yıldız, "Bahçecilikte ne kazanacaksınız" diyenlere rağmen şimdi 250 dekar alanda yıllık yaklaşık bin ton elma hasat ederek istihdama katkı sağlıyor.

Elazığ'da ikamet eden 2 çocuk babası Murat Yıldız (40), 10 yıl önce BOTAŞ bünyesinde saha kontrol mühendisi olarak çalışıyordu. Sahada görev yaptığı Niğde'de gördüğü ve Lion isimli bir İtalyan'ın yönlendirmesiyle bodur elma yetiştiriciliğine merak salan Yıldız, 5 yıl çalıştığı kurumdan ayrılarak 2 kardeşiyle birlikte modern tarım yapmaya karar verdi. İlk etapta Hankendi bölgesindeki arazilerinde ürün yetiştiren ve verim elde eden Murat Yıldız, gelen talep üzerine devlet desteği ile işini büyüterek Elazığ Modern Tarım (EMT) şirketini kurdu. En son merkeze bağlı Bulutlu köyünde 250 dekar alan üzerinde 92 bin fidan dikerek üretimine devam eden ve yılda yaklaşık bin ton ürün elde eden Yıldız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en büyük 'bodur elma' bahçesine sahip oldu. İlk zamanlar mühendisliği bıraktığı için kendisine "bahçecilikten ne kazanacaksınız" diyenlere aldırış etmeden kendi işinin patronu olan ve günlük ortalama 40 kişiyi çalıştırarak istihdam sağlayan Yıldız, hasadına başladığı ürünleri Van, Erzurum, Diyarbakır ve Muş başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına göndererek ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor.

"Lion isminde İtalyalı bir arkadaşla tanıştık, bizi bu işe yönlendirdi"

Bu işi kurmadan önce bir kamu kurumunda mühendislik yaptığını ve 2010 yılında bu işe başladıklarını anlatan Murat Yıldız, "O işte çalışırken Niğde'deydim ve sahada çalışıyorduk. Niğde bölgesinde bu bahçeler çok yoğun olarak bulunuyor. Özellikle İtalyanların yaptığı bahçelerde çalıştık. İşten anlamıyorduk ve daha önceden de bilmiyorduk. Biz de bir ağacın boyunu, verimini sorduk ve baktık ki çok güzel bir iş. Orada Lion isminde İtalyalı bir arkadaşla tanıştık ve o bizi bu işe yönlendirdi. Ben kamuda çalışırken 2008 yılında Elazığ Hankendi bölgesinde 30 dönümlük arazimiz üzerinde yapalım diye karar verdim. Akabinde fidan siparişi verdik ve dikimini de yaptık. Aradan bir yıl geçtikten sonra o zamanın valisi olan Muammer Erol'un da destekleriyle işi büyütmek istedik. Sonrasında ise biz üç kardeş bu işe girdik ve Elazığ Modern Tarım (EMT) adına şirket kurduk. 2010 yılında 250 dekar alan ve Elazığ'ın bin 500 rakım olan bir yerde arazi aldık ve 90 binin üzerinde fidan getirdik" dedi.

"Şu an yurt dışı yok ama iç piyasamız yurt dışı gibi"

Bölgeye hitap etiklerini ve çok sayıda insana istihdam sağladıklarını dile getiren Yıldız, "Şu an bahçemizde 70 bin adet kırmızı çeşit, geriye kalan 20 bin tane ağacımız da tozlayıcı ya da dölleyici çeşitlerdir. Bir dekar alana ortalama 400 ağaç sığdırdık. Bu da yılına göre bir dönümde 6 veya 7 tona yakın ürün alıyoruz. Hem kazancınız artıyor hem de piyasada iyi bir yeriniz oluyor. Bu yıl bin ton civarında ürün bekliyoruz. Daha fazla ürün de alabiliriz ama her yıl aynı ürünü alabilmeniz için budama ve seyreltme ile ağacı yormamak lazım. Şuan hasat devam ediyor, çavuşlarımız günlük 30 ile 40 kişi getiriyor ve burada bir ay çalışıyor. Burada hasadımızı yapıyoruz. Bu noktada bölgeye istihdam konusunda çok iyi oluyor. Soğuk hava depomuz var, depoda de 2-3 ay da elemanlar seçme ve paketleme işi yapıyor. Şuan yurtdışı yok ama iç piyasamız yurtdışı gibi. Çünkü elma kaliteli olunca çok iyi fiyatlara gidiyor" şeklinde konuştu.

"Herkes "bahçecilikte ne kazanacaksınız' diye karşı çıkıp tepki vermişti"

2010 yılında kamu kurumundaki işinden istifa ettikten sonra kendi işinin patronu olduklarını söyleyen Yıldız, "2010 yılında kamu kurumundaki işimden istifa ettim. Oranın şartları ne kadar iyi olsa da kendini gerekli işler de yapmak lazım. Anne ve babamız bizleri okuttular ve belli bir yere geldik. Kamu işinde kalmış olsaydım belki bir müdür olmuştum ama biz seçmedik. Biz bu işe ilk girdiğimiz zaman herkes ' bahçecilikte ne kazanacaksınız' diye karşı çıkıp tepki vermişti. Ama unutmayın, işi modern yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kaliteli ürün yaptıktan sonra pazar sıkıntısı oluyor, onlar sizi buluyorlar. Kısacası kendi işimizin patronu olduk. Ürünlerimizi şuanda iç piyasaya veriyoruz. Özellikle Van, Erzurum ve Muş bizim bölgemiz çünkü bir doğunun kapısıyız. Şuanda Kömürhan Köprüsü'nden bu tarafa en büyük elma bahçesi burası" diye konuştu. - ELAZIĞ

Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu
Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu

İstifa, Elazığ, Çocuk, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Memurluğu bıraktı, modern tarımla kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

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