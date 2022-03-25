Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta anıldı

25.03.2022 11:17
Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 13. yılında meslektaşları tarafından Sivas'taki kabri başında anıldı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 13. yılında meslektaşları tarafından Sivas'taki kabri başında anıldı.

Güneş'in, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrinde dua eden gazeteciler, mezara karanfil bıraktı.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, burada yaptığı açıklamada, "2009 yılında elim bir helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren gazeteci arkadaşımız İsmail Güneş için buraya geldik. 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak mezarı başında dua ettik. Mekanları cennet olsun." dedi.

Anma programına kentte görev yapan gazeteciler de katıldı.

Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta anıldı
Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta anıldı
Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta anıldı
Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta anıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş, Sivas'ta anıldı - Son Dakika
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