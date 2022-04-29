Son dakika haber... Muhtar tacizden tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Muhtar tacizden tutuklandı

29.04.2022 15:22
Son dakika haber... Muhtar tacizden tutuklandı

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, mahalle muhtarı H.Ö. bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, mahalle muhtarı H.Ö. bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Çayırova ilçesinin bir mahallesinde muhtar olan H.Ö.'nün kendisini taciz ettiğini öne süren kadın, şikayetçi oldu. Tacize uğrayan kadın, kendisine yardımda bulunacağını söyleyerek aracına alan muhtarın ses kayıtlarını verdi. Polis, salı günü H.Ö.'yü gözaltına aldı. H.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Muhtar tacizden tutuklandı - Son Dakika


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