Son dakika haber: - Muhtarlar kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

- Muhtarlar kaza yaptı: 1 yaralı

Sivas'ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı

SİVAS - Sivas'ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Kayseri Karayolu Karagömlek köyü yakınlarında meydana geldi. Çongar köyü muhtarı H.Ö.D. idaresindeki 58 TL 959 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken güneş ışığının görüşünü engellemesi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen Keçili köyü muhtarı M.A. idaresindeki 58 FP 790 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle Çongar köyü muhtarı yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.