Son dakika haber: - Muhtarlar kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: - Muhtarlar kaza yaptı: 1 yaralı
01.02.2021 19:30
Son dakika yerel haberine göre - Muhtarlar kaza yaptı: 1 yaralı Sivas'ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı Sivas'ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı.
- Muhtarlar kaza yaptı: 1 yaralı
Sivas'ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı
SİVAS - Sivas'ta iki muhtarın otomobillerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 muhtar yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Kayseri Karayolu Karagömlek köyü yakınlarında meydana geldi. Çongar köyü muhtarı H.Ö.D. idaresindeki 58 TL 959 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken güneş ışığının görüşünü engellemesi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen Keçili köyü muhtarı M.A. idaresindeki 58 FP 790 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle Çongar köyü muhtarı yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı! HDP'li Hüda Kaya polislere vurdu Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı