Son dakika haber! Muhtarlardan Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika

Son dakika haber! Muhtarlardan Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti

24.10.2020 16:42
Son dakika haber! Muhtarlardan Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti, System.String[]

Son dakika haberine göre Salihli'nin Köseali, Beylikli, Kordon, Yağmurlar, Kabazlı ve Yeşilkavak Mahallesi muhtarları Yeşilkavak Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaları başlatan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Salihli'nin Köseali, Beylikli, Kordon, Yağmurlar, Kabazlı ve Yeşilkavak Mahallesi muhtarları Yeşilkavak Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaları başlatan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, Beylikli Mahalle Muhtarı Akşit Gencer, Kordon Mahalle Muhtarı Adem Sevi, Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, Kabazlı Mahalle Muhtarı Selahattin Akcan ve Yeşilkavak Mahalle Muhtarı Yılmaz Özsoy'u makamında ağırladı.

"Baraj bölge halkı için büyük önem arz ediyor"

Ziyarette Yeşilkavak Barajı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Kayda, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge halkı için barajın büyük önem taşıdığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde Salihli'ye yeni dönemde kazandıracakları projeler için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kayda, "Manisa Valiliğimiz ile geçtiğimiz günlerde gerçekleşen video konferans toplantısında Yeşilkavak Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaların devam ettiği müjdesini hemşehrilerimle paylaşmıştım. Yeşilkavak Barajı ile ilgili olarak Cumhur İttifakı Manisa Milletvekillerimiz ile önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi ziyaret edeceğiz. Yeşilkavak Barajının yapılacağı bölgenin sınırları içerisinde bulunan Köseali, Beylikli, Kordon, Yağmurlar, Kabazlı ve Yeşilkavak Mahallelerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Son dakika haber! Muhtarlardan Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti
Son dakika haber! Muhtarlardan Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti
Son dakika haber! Muhtarlardan Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti

Zeki Kayda, Salihli, Yatırım, Kordon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Muhtarlardan Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü Taksiciler arasındaki "yolcu alma" kavgası kanlı bitti Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi
Fenerbahçeli Perotti, 2 hafta sonra sahalara dönüyor Fenerbahçeli Perotti, 2 hafta sonra sahalara dönüyor         
16:39
Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu         
16:00
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl         
15:27
Dünyanın en 'iyi' kötü filmi 'The Room' nasıl doğdu, nasıl popüler oldu? Dünyanın en 'iyi' kötü filmi 'The Room' nasıl doğdu, nasıl popüler oldu?         
14:39
Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor         
14:24
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor         
11:48
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 16:52:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Muhtarlardan Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei