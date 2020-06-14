Son dakika haber | Muhteşem görüntüye sahip kampüse öğrenciler için 200 milyonluk yatırım - Son Dakika

Son dakika haber | Muhteşem görüntüye sahip kampüse öğrenciler için 200 milyonluk yatırım

Son dakika haberlerine göre Muhteşem görüntüye sahip kampüse öğrenciler için 200 milyonluk yatırım Munzur Üniversitesi'nde 200 milyon TL'ye mal olan öğrencilere hizmet verecek yeni yatırımların çalışması hızla sürüyor.

Muhteşem görüntüye sahip kampüse öğrenciler için 200 milyonluk yatırım

TUNCELİ - Munzur Üniversitesi'nde 200 milyon TL'ye mal olan öğrencilere hizmet verecek yeni yatırımların çalışması hızla sürüyor.

Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsünde 200 milyon lira maliyetli Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Merkezi Dekanlık, Merkezi Kütüphane, Garaj Amirliği binaları, kongre ve kültür merkezi, misafirhane, kreş, anaokulu, personel lojmanları, yüzme havuz, sosyal yaşam alanlarının yapımı sürüyor. Aynı zamanda Dinar deresinde Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle çıkartılan Jeotermal su kaynağıyla kullanılacak Spa merkezi de yapılacak olan kampüsteki çalışmaların yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Yapımı süren iç donatıları ile dikkat çeken kampüs Munzur ve Pülümür çayının birleşmesiyle oluşan Uzun Çayır Baraj Gölü'nün doğal manzarası ile güzelliği gözler önüne seriyor.

Kampüs inşaat alanında çalışmaları yakından takip eden ve maliyet olarak kente yapılan en büyük yatırım olduğu belirten Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek" Üniversitemizde 90 bin metrekarelik alanda inşaatlarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çok yakın zamanda inşaatlarımız bitmiş olacak. İnşaatlar içerisinde Kültür Kongre Merkezi, Kütüphane, Otel, Akedemik Birimler ve benzeri bir çok sosyal hizmetlerden oluşacaktır. Bu 90 bin metrekarelik inşaatların bedeli 200 milyon civarında. Tunceli'de yapılan en büyük üst yatırımlardan. Binalar bittiğinde kampüsümüzü tamamlamış olacağız"dedi.

"Türkiye'nin en güzel kampüslerinden olacak"

Kampüste sadece üniversitenin değil kentin ihtiyaçlarının da karşılanacağını dile getiren Rektör İpke," Türkiye'nin en güzel kampüslerinden bir tanesi olacak. Tunceli'nin konumu olarak doğal güzellikleri ve diğer hususlarıyla ülkemizin turizm kenti"diye konuştu.

Üniversitenin şehrin ekonomisine ciddi katkı sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini vurgulayan İpek " Pandemi nedeniyle iş bulma sıkıntısı yaşayan birçok yöre insanımız burada kendisine iş imkanı bulacaktır. Şu an 350 vatandaşımız burada iş imkanı bulmuş durumda. Önümüzdeki günlerde kampüsümüz içinde devam eden inşaatlarda toplam çalışan sayısı 600 olacak bu da yöre ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. Hem Tunceli ilimizin ekonomik olarak kalkınması hem işsizliğin önlenmesi hem de üniversitemizin yeni bölümlerle büyümesi bu inşaatlar bizler için büyük önem taşıyor"ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Muhteşem görüntüye sahip kampüse öğrenciler için 200 milyonluk yatırım

Munzur Üniversitesi, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 12:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muhteşem görüntüye sahip kampüse öğrenciler için 200 milyonluk yatırım - Son Dakika

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