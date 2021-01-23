Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
23.01.2021 11:22
Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezasıDİYARBAKIR polisi, 6 katlı binanın 2'nci katındaki daha önce mühürlenen dairenin, eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti.
Mühürlenen dairede eğlenceye 28 bin lira 'koronavirüs' cezası
DİYARBAKIR polisi, 6 katlı binanın 2'nci katındaki daha önce mühürlenen dairenin, eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti. Baskınla dairede yakalanan 9 kişiye, 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den 28 bin 350 TL ceza kesildi.Merkez Yenişehir'deki Gevran Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 2'nci katında eğlence olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese gelen ekipler, daireye baskın düzenledi. Yapılan incelemede mühürlü olduğu tespit edilen dairede yakalanan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi. Zabıta ekipleri de daireyi yeniden mühürledi.
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