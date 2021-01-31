Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza

İzmit'te, polis ekipleri ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen kahvehanenin mührünün sökülerek faaliyete devam ettiğini belirledi. Polis ekipleri, kahvehanede bulunan 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca işletme sorumlusu hakkında da 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

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