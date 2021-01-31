Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza - Son Dakika
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Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza

31.01.2021 01:41
Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

İzmit'te, polis ekipleri ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen kahvehanenin mührünün sökülerek faaliyete devam ettiğini belirledi. Polis ekipleri, kahvehanede bulunan 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca işletme sorumlusu hakkında da 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza
Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza
Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza
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Kaynak: DHA

Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza - Son Dakika

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