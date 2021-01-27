Son dakika haber! Müjde Ar davasında takipsizlik kararı - Son Dakika

Son dakika haber! Müjde Ar davasında takipsizlik kararı
27.01.2021 16:37
Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmenin 'ticari itibar zedeleme' gerekçesiyle ünlü oyuncu Müjde Ar hakkında açtığı davada takipsizlik kararı verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmenin 'ticari itibar zedeleme' gerekçesiyle ünlü oyuncu Müjde Ar hakkında açtığı davada takipsizlik kararı verildi.
Bodrum'un Gündoğan Mahallesinde evi bulunan Müjde Ar, evinin yakınlarında bulunan BVS Bosphorus Resort Hotel'deki Günay Restaurant'ın gürültü kirliliği yaptığı iddiasıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazmış ve şikayetçi olmuştu. Gazetecilere yaptığı açıklamalar nedeniyle BVS Bosphorus Resort Hotel, sanatçı hakkında 'otel ve Bodrum Belediyesine yönelik asılsız ithamlar ve hakaretler içeren şikayetlerde bulunmak suretiyle ticari itibarını zedelediği' gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı incelemeler sonucunda kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.
(Eren Ayhan/İHA)
Son Dakika MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı İzmir'in göbeğindeki mahalle, yıllardır doğal gaz bekliyor Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız