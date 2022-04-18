Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen astım hastası İrem Çırakoğlu, "Yanan evde patlama oluyordu. Hepimizi camdan çıkarttılar, üst kattaki çocukları merdiven ile indirdiler" dedi.

Yangın, Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, mumun perdeleri yakması daha sonrasında da doğal gaz borularına sıçrayarak patlatması neticesinde dairede yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da binanın tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürülürken 1'i çocuk, 1'i astım hastası vatandaş olmak üzere toplamda 4 kişi dumandan etkilendi. Balkona çıkan bazı vatandaşlar da çocuklarına sarılarak korku dolu anları izledi.

Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Yangın mumdan çıkmış"

Dumandan etkilenen astım hastası İrem Çırakoğlu, "Uyuyorduk, yöneticinin kapıya vurmasıyla uyandık. Bina başımıza yıkılıyor sandık. Daha sonrasında 'Yangın var binayı boşaltın' dediler. Üst katta da ablam yaşıyor, onun da astım bronşiti var onu almaya çıktım. Duman yukarı katlara daha fazla çıkmış, orada astım krizim tuttu alamadım ablamı. Yanan evde patlama oluyordu. Hepimizi camdan çıkarttılar, üst kattaki çocukları merdiven ile indirdiler. Yangın kontrol altına alındı. Yangın mumdan çıkmış sanırım çocuğunu uyutmaya çalışırken perdeyi tutuşturmuş" dedi. - SAKARYA