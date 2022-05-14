Son dakika haber | Muratlı'da ot yangını - Son Dakika
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Son dakika haber | Muratlı'da ot yangını

14.05.2022 19:39
Son dakika haber | Muratlı'da ot yangını

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kuru otların yakıldığı sırada büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kuru otların yakıldığı sırada büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzeri 3. kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, kuru otlar yakılmak istenirken, alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu görerek itfaiyeye bildirmeleri üzerine olay mahalline Muratlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile civara sıçramadan söndürülebildi. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber | Muratlı'da ot yangını
Son dakika haber | Muratlı'da ot yangını
Son dakika haber | Muratlı'da ot yangını
Son dakika haber | Muratlı'da ot yangını

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Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Muratlı'da ot yangını - Son Dakika


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