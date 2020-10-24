Son dakika haber! Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı

24.10.2020 23:32
Son dakika haber! Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı- Süleymanpaşa karayolu 1. Kilometresinde, Süleymanpaşa istikametinden Muratlı ilçe merkezine doğru seyir halindeki İsmail K. idaresindeki 59 KT 050 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçtan çıkan sürücü İsmail K. ve yanındaki yolcu Ahmet A., yola çıkarak yardım istedi. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Ahmet A.'yı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Sürücü İsmail K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza bölgesine gelen polis ve jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, 112 Acil, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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