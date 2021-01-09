Son dakika haber... Muratpaşa Belediyesi'nden eski hükümlünün müdür yapıldığı iddiasına açıklama - Son Dakika

Son dakika haber... Muratpaşa Belediyesi'nden eski hükümlünün müdür yapıldığı iddiasına açıklama

09.01.2021 14:28
Son dakika haber... Muratpaşa Belediyesi'nden eski hükümlünün müdür yapıldığı iddiasına açıklama, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muratpaşa Belediyesi biri polis altı kişinin katilinin belediyede müdür yapıldığına ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı.

Muratpaşa Belediyesi biri polis altı kişinin katilinin belediyede müdür yapıldığına ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Murat K. isimli çalışanın Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 'müdür' görevinde olmadığı, bunun yasal olarak da imkanı bulunmadığı belirtilerek, "Söz konusu eski hükümlü, pazar yerlerinin temizliğiyle görevli ekip içinde yer almıştır. Ancak, hakkında çıkan haberler sonrası, kişinin de isteğiyle belediyemizle iş ilişkisi dün, 8 Ocak Cuma, sonlandırılmıştır" denildi.

Muratpaşa Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlülerin İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışan Murat K.'nın dün itibariyle iş ilişkisinin sona erdiğine dikkat çekilen açıklamada Adalet Bakanlığı'nın da paylaştığı görüşe göre ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin, meslek ve iş imkanlarına ulaşılabilirliğini sağlayacak ortamın oluşturulmasının toplumsal yaşama uyum süreçlerinin hızlandırılmasında önemli bir işleve sahip olduğu kaydedildi.

Dün itibarıyla ilişiği kesildi

Ceza infaz kurumlarındaki ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından denetim ve takipleri yapılan hükümlülere mesleki eğitimler verildiği, bu eğitimlerle kişilerin salıverilme sonrası toplumsal yaşama uyumlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada habere konu olan kişinin, geçmiş yıllarda işlediği suçlar dolayısıyla cezasının infaz edildiği ve 2014 yılında ilgili kurumların yönlendirmesiyle Muratpaşa Belediyesi'nde yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde 'işçi' statüsüyle işe başladığı bildirildi. 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle kamudaki taşeron işçilere yönelik getirilen düzenleme sonrasında kişinin gerekli araştırmaları tamamlanıp istihdamına bir engel olmadığının farklı kamu kurum ve kuruş temsilcisinin de bulunduğu heyet tarafından karara bağlandığı ifade edilen açıklamada "İlgili haberlerde iddia edildiği gibi, kişi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde 'müdür' görevinde değildir. Bunun yasal olarak da imkanı yoktur. Söz konusu eski hükümlü, pazar yerlerinin temizliğiyle görevli ekip içinde yer almıştır. Ancak, hakkında çıkan haberler sonrası, kişinin de isteğiyle belediyemizle iş ilişkisi dün, 8 Ocak Cuma, sonlandırılmıştır. Hatırlatmak gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmelikleri, modern ceza-infaz anlayışı eski hükümlülerin istihdam yoluyla yeniden topluma kazandırılmasını öngörmüşken Belediyemizin, söz konusu kişinin işlediği suçlara ilişkin bir değerlendirme, bir seçim yapması mümkün değildir" denildi. - ANTALYA

Muratpaşa, Polis, Cuma, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Muratpaşa Belediyesi'nden eski hükümlünün müdür yapıldığı iddiasına açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun kendini eve kapattı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu
Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi         
15:08
Genç Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu Genç Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu         
14:29
İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi         
14:00
"Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi         
13:43
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı         
11:11
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek         
10:44
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti         
09:51
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 15:19:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Muratpaşa Belediyesi'nden eski hükümlünün müdür yapıldığı iddiasına açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei