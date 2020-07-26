Artvin'in Murgul ilçesinde yapımına kısa süre önce başlanan hükümet konağı için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Yılmaz Doruk, 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek hükümet konağının, 4 milyon 938 bin liraya yapılacağını ve yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Vali Doruk, Murgul'un bakır madeniyle adını tüm Türkiye duyurduğunu ifade ederek, "Murgul tarımda özellikle arıcılık noktasında organik ürünlere yönelik iyi bir altyapıya sahip. Murgul Karagöl, Delikli Kaya Şelalesi, Gem Kaya gibi eşsiz doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu doğal güzelliği ön planda tutarak ilçede turizmi canlandırabiliriz." dedi.

İlçede son yıllarda yapılan yatırımlara eğitim, sağlık, spor gibi alanlarda tesisleşmenin tamamlandığını kaydeden Vali Doruk, "Eğitimde sağlıkta Murgul ölçeğindeki bir ilçede ne olması gerekiyorsa fazlasıyla var. Son olarak hükümet konağı noktasında bir ihtiyaç vardı. Bugün de bunun temel atma törenini yapıyoruz. Bugünden sonra Murgul maden şehri kimliğinin yanında turizm şehri olarak da ön plana çıkacak" diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise ilçeye son yıllarda yapılan yatırımlarla daha da yaşanabilir bir yer haline geldiğini vurguladı.

Yaşanan değişimlerin Türkiye'de örnek olabileceğine dikkati çeken Balta, "Murgul, bakır madenciliğiyle tüm il geneline ekonomik olarak katkısı olan bir ilçedir. Artvin'in Murgul'a vefasını da bu dönemde yapılan yatırımlarla bir nebze ödemiş olduk." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da Türkiye'nin en doğusundan en batısına yetmiş yılda yapılmayan yatırımların son 18 yılda yapıldığını kaydetti.

Murgul'un da bu yatırımlardan en fazla pay alan ilçelerden biri olduğuna değinen Kışla, "Bu proje uzun zamandır yatırım programında vardı. Bunun temelini atmak da bugüne nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. İlçede anaokul, ilkokul, ortaokul, hastane, spor salonu, öğrenci yurdu, içme suyu, TOKİ konutları, futbol sahası, kanalizasyon, ilçe giriş çıkış caddeleri, ilçe meydanı gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Balta ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla butona basarak hizmet binasının temeline harç döktü.

Programa, Murgul İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Özerden, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.