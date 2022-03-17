Son dakika haber | Muş'ta "18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" programı düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber | Muş'ta "18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" programı düzenlendi

17.03.2022 16:56
Son dakika haber | Muş'ta "18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" programı düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu tarafından (MYO), "18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu tarafından (MYO), "18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Malazgirt Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kahramanlık destanı Çanakkale Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran ruhun 107. yıl dönümünde yeniden anlaşılması ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Demirer, "Bu milletin yüz binlerce ferdinin şehitlik mertebesiyle ödüllenmesine vesile olan Çanakkale Harbi, esasen Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına da zemin olmuştur." dedi.

Programda, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programa, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Muş Alparslan Üniversitesi, Çanakkale, Malazgirt, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muş'ta '18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' programı düzenlendi - Son Dakika


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