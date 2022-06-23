Kazada, ambulans sürücüsü Çiftçi, sağlık personelleri Adem Yiğit (23) ve Mücahit Şahin (25) ile traktörde bulunan Metin ve Fatih Yılbaşı yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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