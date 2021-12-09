Üye Girişi
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor - Son Dakika

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor

09.12.2021 11:09

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için eylem yapan 23 aile, her hafta sayılarının artmasıyla tepkilerini daha yüksek sesle dile getiriyor.

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için eylem yapan 23 aile, her hafta sayılarının artmasıyla tepkilerini daha yüksek sesle dile getiriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetinin ardından Muşlu aileler de 7 Nisan'dan bu yana yaptıkları eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen ailelerin sayısı her geçen hafta artıyor. Kentte iki ailenin başlattığı oturma eylemine katılanların sayısı, bu hafta iki ailenin de katılımıyla 23'e yükseldi.

Evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşayan aileler, eylemlerinde hem terör örgütüne tepkilerini dile getiriyor hem de teslim olmaları için çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

"Sayımızın artması bize moral oluyor"

Oğlu Ersin Koçhan için eylem yapan Ayten Koçhan, AA muhabirine, çocuğunun 7 yıl önce Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle her hafta HDP binası önünde ailelerle bir araya geldiklerini anlatan Koçhan, "Her geçen gün aile sayısı artıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Oğlum, beni duyuyorsan gel teslim ol. Onların size faydası yok. Burada 23 aile olduk. Kar kış demeden evlatlarımızı burada bekleyeceğiz. Gelin devletimize teslim olun. Bayrak üstüne bayrak, devlet üstüne devlet olmaz yavrum, gel teslim ol. Beni görüyorsan kaç gel. Yolunuz yol değil, onlar sizi kandırıyor." diye konuştu.

Naciye Sönmez Yıldız ise oğlunun 15 yaşındayken Bitlis'in Tatvan ilçesinde okurken kaçırıldığını belirtti.

Evladını HDP'den isteyen Yıldız, "Burada her geçen gün aile sayımız artıyor. Her gün burada büyüyoruz. Her gün sesimiz artıyor. İki aile daha bize katıldı. Çocuğum orada, günah. Zavallı oğlum orada ne yapıyor? Bizim çocukların orada işi yok. Her gün oğluma dağda işkence yapıyorlar. Oğlumun babası yok." dedi.

"Kardeşim gelene kadar burada oturacağız"

2014'te kandırılarak dağa götürülen kız kardeşi Gülizar için eyleme yeni katılan Ayhan Karakaya da tepkisini ve talebini dile getirdi.

Bulanık ilçesinden eyleme katıldığını belirten Karakaya, "Kardeşim, geri gel. Gelene kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz. Kardeşim inşallah sesimi duyar gelir. İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını biliyoruz. Kardeşimin evi İstanbul'daydı. 27 yaşında kaçırıldı. Burada ilk defa eyleme katıldım. Kardeşim gelene kadar burada oturacağız. Kardeşim sana sesleniyorum, evine gel." ifadesini kullandı.

Kardeşi Atilla için eyleme katılan Ümit Özcan da ilk olarak HDP binası önünde Teker ailesiyle eyleme başladıklarını anlattı.

O günden bu yana 21 ailenin daha kendilerine destek vererek eyleme katıldığını aktaran Özcan şunları kaydetti:

"Kar, çamur yağmur demeden bu eyleme devam edeceğiz. Kardeşimi HDP ve PKK'dan istiyorum. Evlatlarımız gelene kadar eyleme devam edeceğiz. Allah devletimizden, sayın Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. İlk günden bu yana bize destek verdiler. Kardeşim, gel orası senin yerin değil. Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'nin yeridir. Devletine ve polisine teslim ol. Orası senin yerin değil. Seni orada kullanıyorlar. Her gün aile sayısı artıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Bilsinler ki biz azalmıyoruz, gittikçe çoğalıyoruz."

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha! Yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı 11:16 Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha! Yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Son Dakika Haberleri
11:25 İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var         
11:26
Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı         
11:11
Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi         
10:58
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:37:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement