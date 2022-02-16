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Son dakika haber | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 27'ye yükseldi

16.02.2022 12:55
Son dakika haber | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 27'ye yükseldi

Son dakika haber... Muş'ta terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan 26 aileye bir yenisi daha katıldı.

Muş'ta terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP binası önünde eylem yapan 26 aileye bir yenisi daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme yeni katılan baba Şefik Mutlu, gazetecilere, 23 yıldır oğlu Emrah Mutlu'dan haber alamadığını söyledi.

1991 yılında dağda çobanlık yaparken PKK tarafından çocuğunun kaçırıldığını ifade eden Mutlu, "Oğlum terör örgütüne gönüllü olarak gitmedi. Eyleme yeni katıldım. Oğlum nerede olursa olsun geri gelsin." dedi.

"Yılanın başı PKK ve HDP'dir"

Eyleme katılan anne Ayten Koçhan ise çocuğu gelene kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

"Bizi duyuyorsan, görüyorsan gel, bizi düşünmüyorsan kızın Hira'yı düşün." diyen Koçhan şöyle konuştu:

"Hira, çok çile çekti. Şimdi yurda verdiler. Gel kızına sahip çık. Kızın için dön. Yavrum dön, yolunuz yol değil, PKK sizi kullanıyor. Yılanın başı PKK ve HDP'dir. Gelin devletinize sığının, devletinize teslim olun. Ersin oğlum sana ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun yolunuz yol değil. Hira kızın perişan durumda."

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan 5 yıldır haber alamadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bakmadığım yer, çalmadığım kapı kalmadı. Hiçbir haber alamadım. Burada kış olsun, soğuk olsun, ne olursa olsun eyleme devam ediyorum. Bir kişi dağda kalana kadar yine burada eyleme devam edeceğim. Atilla sesimi duyuyorsan gel. Gel devlete teslim ol. Devletin elinde olsaydın şimdi sesini duyuyordum."

Son dakika haber | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 27'ye yükseldi
Son dakika haber | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 27'ye yükseldi
Son dakika haber | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 27'ye yükseldi
Son dakika haber | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 27'ye yükseldi

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika
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