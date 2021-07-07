Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak eylem yapan aile sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 8 oldu.

PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP, ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarına ait fotoğrafları ve Türk bayrakları taşıyan aileler, HDP aleyhine slogan attı. Annelerden Gülbahar Teker, HDP İl Binasına doğru yürüyerek partililere tepkisini dile getirdi.

Teker, gazetecilere, çocuğu gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Eylem yapmaktan korkmadığını ifade eden Teker, "Dağdan son çocuğumuz gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Yeter artık, bu anne ve babalardan ne istiyorlar. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Kimse bunları istemiyor. Bu çocuklar dağda kalmasın. Gelin devlete ve askerlere teslim olun. Oğlum, 2 yıldır senin için eyleme katılıyorum, gel artık. 2 aile daha eyleme katıldı. Allah razı olsun. Sayımız artıyor. Çocuklarımız PKK'nın elinde kalmasın, gelin burada bize destek verin." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden ailelere destek

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri de HDP il binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi.

Üyeler adına açıklama yapan Akil Gençler Platformu Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanı Adnan Demir, HDP ve PKK'lıların, annelerin bu eylemini görmezlikten geldiğini belirtti.

Her zaman annelerin yanında olacaklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Acaba sizin evlatlarınız olsaydı ne yapardınız? Şöyle söyleyeyim, çocuklarınızı Türkiye'nin ve dünyanın en güzel üniversitelerinde, en güzel okullarında okutuyorsunuz. Sizce artık yeter değil mi? İnsanlarımız ve Kürtler artık bunları biliyor. Yeter diyoruz. Sizde biraz iman, şeref ve hassasiyet varsa artık bu annelerin sesini duyarsınız. Kanımızın son damlasına kadar bu annelerin yanındayız. Çocuklar, bayram hediyesi olarak annelerinize dönün. Sizi kandırıyorlar, sizin sırtınızdan nemalanıyorlar. Bu anneleri artık üzmeyin."