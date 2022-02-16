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Son dakika haber... Muş'ta dedektör köpekler uyuşturucuyla mücadelede polise destek veriyor - Son Dakika

Son dakika haber... Muş'ta dedektör köpekler uyuşturucuyla mücadelede polise destek veriyor

16.02.2022 11:37
Son dakika haber... Muş'ta dedektör köpekler uyuşturucuyla mücadelede polise destek veriyor

Bir son dakika haberine göre Muş'ta emniyet bünyesindeki "Thor" ve "Şimşek" adlı dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.

Muş'ta emniyet bünyesindeki "Thor" ve "Şimşek" adlı dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesindeki 2 dedektör uyuşturucu arama köpeği, 2021'de uyuşturucu operasyonları ve yol kontrollerinde kullanıldı.

Bu dönemdeki operasyonlar ve yol kontrollerinde, 44 kilo 456 gram eroin, 6 kilo 440 gram metamfetamin, 3 kilo 671 gram esrar, 236 kök Hint keneviri, 304 gram bonzai, 235 gram bonzai ham maddesi, 181 gram sentetik ecza, 41 gram afyon sakızı, 193 uyuşturucu hap, 5 gram sentetik madde ve 2 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

"Thor" ve "Şimşek"'in de katıldığı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 53'ü tutuklandı, 22'si hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Thor, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Muş'ta dedektör köpekler uyuşturucuyla mücadelede polise destek veriyor - Son Dakika


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