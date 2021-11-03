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Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika

Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi

03.11.2021 12:41

Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi Muş'ta ilk defa eyleme katılan anne: "Kızımı düğününe 2 gün kala silah zoruyla kaçırdılar" Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi.

Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi

Muş'ta ilk defa eyleme katılan anne: "Kızımı düğününe 2 gün kala silah zoruyla kaçırdılar"

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi.

HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı bekleyişi sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen anneler, 29. haftada oturma eylemine devam etti. Parti önünde toplanan aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

Aile sayısı 15'e yükseldi

Eyleme katılan Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar, Kılıç, Arul, Baykara, Uçkun, Sönmez Yıldız, Koçhan, Aslan ve Gören ailelerine bir destekte Esener ile Kırmızıyıldız ailelerinden geldi.

"Kızım, düğününe 2 gün kala silah zoruyla kaçırıldı"

Kızı Elif Esener'in 2014 yılında düğününe 2 gün kala silah zoruyla evden kaçırıldığını anlatan eyleme yeni katılan annelerden Elma Esener, kızı için evlat nöbetine katıldığını söyledi. Kızı gelene kadar evlat nöbeti tutacağını vurgulayan Esener, "Kızımı geri versinler. Yavrumu istiyorum. Benim ciğerim yanıyor, benim dünyam kararmış, gece gündüz ağlıyorum, şeker hastasıyım. Allah rızası için kızımı bana geri versinler. Eğer kızım sesimi duyuyorsa bana geri gelsin. Benim yüreğime su serpsin. Kızımı kocaya verdik ve düğüne 2 gün kala zorla götürdüler. Kızım kendi isteğiyle gitmedi. Silah zoruyla kızımı götürdüler. Burada bizim bir suçumuz yok. Kızımdan 7 yıldır haber alamıyoruz. Acıdan ölüyoruz. 7 yıldır gözümüzde yaş bitti. Bizim yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor, dünya bize zindan olmuş. Ölene kadar burada bekleyip, evlat nöbeti tutacağım. Ben bir anneyim. Yüreğim yanıyor, ciğerim yanıyor" dedi.

"Oğlumu zorla kaçırdılar"

Eyleme yeni katılan baba Salih Kırmızıyıldız da oğlu Bilal Kırmızıyıldız'ın 2014 yılında zorla kaçırıldığını anlatarak, "Ben o zaman İstanbul'daydım. Dönünce çocuğuma kavuşamadım. Şu ana kadarda hiçbir haber alamadım kendisinden. Çocuğumu istiyorum. Geri gelsin. İlk defa Muş'ta eyleme katılıyorum ve eylemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

"Kızımı HDP'den istiyorum"

Anne Süheyla Yenilmez ise kızı Sümeyye Yenilmez'in 2015 yılın da okuldan kandırarak götürüldüğünü hatırlatarak, "Kızımı HDP'den istiyorum. Kızımı geri versinler. Ölene kadar burada eyleme devam edeceğim. Çocuğumu geri göndersinler" diye konuştu.

Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
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