Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile denetimlere katıldı.

Gündüzöz ve beraberindekiler, kent merkezindeki iş yerlerini gezerek halk ve esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Gündüzöz, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tüm dünyanın sıkıntı yaşadığına vurgu yaptı.

Türkiye'de alınan önlemlerin diğer ülkelere göre daha iyi durumda olduğuna işaret eden Gündüzöz, "Ama son zamanlarda özellikle salgının yayılım hızının artığını görüyoruz. Nispeten iyi bir durumda olsa da Muş'ta da salgının hızlanması söz konusu. Özellikle maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Kentte geniş kapsamlı denetim yapıldığını belirten Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Denetimler bundan sonra daha sık olacak ve kimse üzülmesin cezalar daha çok olacak. İş yerlerini birinci defa ikaz ediyoruz, ikinci defa para cezası kesiyoruz. Yine uymuyorsa kapatmaya gidiyoruz. Bu gün bir iş yerini kapatacağız. Çünkü kurallara uymuyor. Gençlerimiz bu işlere çok daha az dikkat ediyor. Anneniz, babanız, kardeşleriniz, etrafınız ve kendiniz için maske takın. Çünkü her yere girip çıkıyorsunuz. Devlet insanlığın geleceği için bu toplumun geleceği için ve insan sağılığı için ceza kesiyor. Kurallara uymuyorsa ceza uygulanacak. Devletin bir şefkatli bir de disiplin eli var. Mecburen bunu da devreye sokmak zorunda. Lütfen maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım kendimizi kandırmayalım."

Toplu taşıma araçlarında da herkesin maske takması gerektiğini ve ayakta yolcu olmayacağını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Yolcuların ulaşımına uygun, erişimine uygun bir noktada dezenfektan olacak. Yolcu taşımada hem jandarma mıntıkasında hem de polis mıntıkasında denetimler 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu günden itibaren kurallara uyulmadığı taktirde denetimin dozu artacak. Cezaların sayısı artacak. Sonuç itibariyle insan hayatı söz konusu olduğu noktada artık istatistik rakamlar önemli değil. Kimse bir başkasının canıyla oynamaya muktedir değildir."