MUŞ merkez ile Varto ve Bulanık ilçelerinde PKK/KCK'nın iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışma sonunda, kent merkezi ile Varto ve Bulanık ilçelerinde operasyon yaptı. 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK adına suç işlemek ve bilerek isteyerek yardım yataklık etmek' suçundan haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüpheliler, jandarma karakoluna götürülürken, 1 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.Operasyonda kalaşnikof tüfek ile 41 fişek ve 2 şarjör, av tüfeği, 8 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar kasası ve 5 CD ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terör örgütü ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.