Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 2 Ocak'ta Koğuktaş köyü kırsalında "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Muş 'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti