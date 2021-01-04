Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 2 Ocak'ta Koğuktaş köyü kırsalında "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda tespit edilen PKK'lı teröristlerce kullanılan depoda 2 el bombası ve 635 kalaşnikof mühimmatı bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika