Kentte 20 Haziran'da 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.D, R.B, Z.Ç, E.B, Ö,T, M.D, B.C.K. ve T.Ö. gözaltına alınmış, evlerde ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel içerikli kitap, 2 kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız silah, 87 fişek, 38 mermi, 31,67 gram esrar ve 18,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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